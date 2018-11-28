UPSON CO WILL NOT BORROW $ FOR 2019

UPSON COUNTY COMMISSIONER JAMES ELLINGTON SAID ITS NEWS THAT BELONGS ON THE RADIO—FOR THE FIRST TIME IN OVER 20 YEARS, COUNTY GOVERNMENT WILL NOT BORROW MONEY FOR OPERATIONS GOING INTO A NEW YEAR. AT ONE TIME THE COUNTY'S DEBT WAS $5 MILLION— AND THE COUNTY HAD TO BORROW BIG BUCKS ANNUALLY USING A GOVERNMENT INSTRUMENT CALLED A TAX ANTICIPATION NOTE WITH INTEREST THAT AMOUNTED TO ABOUT $50,000 A YEAR.
AT TUESDAY'S MEETING—EVERYONE GOT AN ATTA-BOY FOR THE ACCOMPLISHMENT. COUNTY MANAGER JASON TINSLEY, COUNTY FINANCE OFFICER WAYNE SANDEFUR, THE COUNTY COMMISSIONERS THEMSELVES, AND TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN FOR COLLECTING $1.4 MILLION IN DELIQUENT TAXES THIS YEAR.
THE COMMISSIONERS APPROVED THE $16 MILLION 2019 BUDGET DURING THE MEETING , A 4.7% DECREASE, $810,000 LESS THAN THIS YEARS.
CHAIRMAN NORMAL ALLEN SAID THE DIFFERENCE WAS CHANGING COMPANIES THAT MANAGES THE COUNTY'S RETIREMENT SYSTEM—SOMETHING THAT SAVED A MILLION DOLLARS.
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