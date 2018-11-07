Wednesday, November 7, 2018

STORM ROLLS THROUGH UPSON/LAMAR WED 5PM

A SQUALL LINE ROLLED THROUGH UPSON AND LAMAR COUNTIES AROUND 5PM WEDNESDAY AND DUMPED SEVERAL INCHES OF BLOWING RAIN ON THE AREA.

UPSON EMC PRESIDENT/CEO NEAL TRICE TOLD ZOOM RADIO NEWS A GA. POWER UTILITY POLE FELL ACROSS EMC LINES NEAR THE GILMORE CENTER AND KNOCKED OUT SERVICE TO UPSON-LEE HIGH SCHOOL. HE REPORTED SOME SCATTERED POWER OUTAGES.


A MOTORIST CALLED US FROM LAMAR COUNTY AND SAID TRAFFIC WAS PULLING OFF HIGHWAY 36 TO WAIT TILL THE STORM SYSTEM MOVED THROUGH.    
Posted by WTGA AM & FM at 6:13 PM

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