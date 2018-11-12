PIKE CO PUBLIC HEARINGS ON VETERANS CLINIC

THE PIKE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS WILL HOLD TWO PUBLIC HEARINGS WEDNESDAY 9AM RELATED TO LOCATION OF A VETERANS ADMINISTRATION MEDICAL CLINIC IN ZEBULON.
BOTH REQUESTS FOR REZONING FROM AR TO P-1 PROFESSIONAL/INSTITUTIONAL.
JOHN W. EDWARDS JR., ALLIE E ARMISTEAD, AND LAURIE FISHER, 30 ACRES OFF HIGHWAY 19 NORTH ACROSS ROAD FROM FRESHWAY NORTH OF ZEBULON.
THE OTHER REQUEST FROM THE EDWARDS FAMILY/JAASEE HOLDINGS/ 16 ACRES THAT ADJOINS THE OTHER TRACT.
BOTH WOULD ALLOW A DRUG TREATMENT CENTER ON THE PROPERTY WHICH COULD BE A PART OF THE VETERANS CLINIC.
THIS IS THE 2ND PUBLIC HEARING ON THE EDWARDS FAMILY PROPERTY— THE FIRST WAS RECOMMEND BY STAFF. STATE LAW REQUIRES A 6 MONTH LAPSE FOR A 2ND PUBLIC HEARING IF A DRUG TREATMENT CENTER IS INVOLVED.
JERRY COLWELL IS ALSO REQUESTING A REZONING FOR THE VETERANS CLINIC FOR HIS PROPERTY AT U.S 19 AND OLD ZEBULON ROAD—BUT THE CLOCK IS STILL RUNNING FOR HIS
A 2ND PUBLIC HEARING. THE FIRST WAS ALSO RECOMMENDED
ALSO ON THE PIKE COMMISSIONEERS AGENDA—EXECUTIVE SESSION RELATED TO COUNTY MANAGER—THOMASTON BUSINESSMAN BOBBY BICKLEY HAS BEEN HIRED FOR $72,000 ANNUALLY, REPORTS DEC. 10TH.
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