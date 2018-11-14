HEAVY RAIN DAMAGES UPSON CO. COURTHOUSE

AT TUESDAY'S MEETING , COUNTY MANAGER JASON TINSLEY REPORTED TO THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS THAT RECENT RAINS HAVE CAUSED DAMAGE TO THE COURTHOUSE AND TO A COUPLE OF OFFICES IN THE GOVERNMENT COMPLEX.
CREWS HAVE BEEN BUSY REMOVING WATER FROM THE C ARPET AND PADDING IN THE MAIN COURTROOM THIS WEEK AND ONE COMMISSIONER SAID IT APPEARS THE WOOD AROUND THE STAIN GLASS CEILING IS ROTTING DUE TO THE LEAKS. NO SUPERIOR COURT WAS SCHEDULED THIS WEEK.
COUNTY MANAGER TINSLEY TOLD THE BOARD THE WATER PROBLEM NEEDS A LONG TERM FIX,
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