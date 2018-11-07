TPD - BOND GRANTED IN INFANT DEATH CASE

DURING A HEARING WEDNESDAY MORNING, UPSON COUNTY CHIEF MAGISTRATE JUDGE JAN STREETMAN GRANTED BOND OF $25,000 TO JULICIA HOLMES ARRESTED AFTER HER THREE MONTH OLD INFANT WAS FOUND DECEASED ON WEST COUNTY ROAD, OCT. 20.
AFTER THOMASTON POLICE FOUND THE CHILD UNRESPONSIVE HOLMES WAS PLACED IN THE UPSON COUNTY JAIL ON CHARGES OF CONCEALING A DEATH AND MAKING FALSE STATEMENTS, AND CONCEALING FACTS.
POLICE INVESTIGATIONS SGT. GEORGE LITTLE TOLD ZOOM RADIO NEWS THERE COULD BE ADDITIONAL CHARGES ONCE THE AUTOPSY REPORT IS RELEASED FROM THE GBI CRIME LAB. THE POLICE REPORT SAID OFFICERS WERE CONTACTED 3 OR 4 HOURS AFTER THE BABY REPORTEDLY WAS NOT BREATHING AND IT WAS TRANSPORTED TO THE E.R. TWO OTHER CHILDREN WERE IN THE HOME AT THE TIME.
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