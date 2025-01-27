Monday, January 27, 2025

WARNER ROBINS FEMALE SHOT IN UPSON CO

 A  FEMALE  FROM WARNER  ROBINS  SUFFERED  GUNSHOT  WOUNDS  IN  BOTH  LEGS  EARLY  SATURDAY  AT  500 STEWART  ROAD AND  HER  BROTHER- IN -LAW  HAS  BEEN  CHARGED IN  THE  CASE.  UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN KILGORE SAID DEPUTIES  RESPONDED TO  THE ER  AT  URMC AND QUESTIONED THE  VICTIM, DEONNA  THOMPSON  WHO TOLD THEM  THERE  WAS AN  ALTERCATION AT THE RESIDENCE  AND HER BROTHER-IN-LAW,  ANTWON  SHINGLES  AGE  34,   FIRED NUMEROUS  SHOTS   INSIDE AND  OUTSIDE THE  HOUSE  FROM A   40 CALIBER PISTOL AND SHE  WAS WOUNDED IN  BOTH LEGS--BUT MANAGED TO DRIVE-HERSELF TO  THE HOSPITAL. SHERIFF KILGORE SAID THE SO  GOT THE  CALL SHORTLY  AFTER 1AM SATURDAY AND  BOOKED  SHINGLES   INTO  THE UPSON COUNTY JAIL  ON  TWO COUNTS OF  AGGREVATED ASSAULT. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:42 AM

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