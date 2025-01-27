WARNER ROBINS FEMALE SHOT IN UPSON CO

A FEMALE FROM WARNER ROBINS SUFFERED GUNSHOT WOUNDS IN BOTH LEGS EARLY SATURDAY AT 500 STEWART ROAD AND HER BROTHER- IN -LAW HAS BEEN CHARGED IN THE CASE. UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID DEPUTIES RESPONDED TO THE ER AT URMC AND QUESTIONED THE VICTIM, DEONNA THOMPSON WHO TOLD THEM THERE WAS AN ALTERCATION AT THE RESIDENCE AND HER BROTHER-IN-LAW, ANTWON SHINGLES AGE 34, FIRED NUMEROUS SHOTS INSIDE AND OUTSIDE THE HOUSE FROM A 40 CALIBER PISTOL AND SHE WAS WOUNDED IN BOTH LEGS--BUT MANAGED TO DRIVE-HERSELF TO THE HOSPITAL. SHERIFF KILGORE SAID THE SO GOT THE CALL SHORTLY AFTER 1AM SATURDAY AND BOOKED SHINGLES INTO THE UPSON COUNTY JAIL ON TWO COUNTS OF AGGREVATED ASSAULT.
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