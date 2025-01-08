ARSON GUILTY PLEA IN THOMASTON OFFICE BUILDING FIRE

THE SUSPECT IN THE ARSON CASE INVOLVING THE OFFICE BUILDING/SOUTH CHURCH NEAR BIG CHIC UPTOWN ENTERED A GUILTY PLEA IN UPSON SUPERIOR COURT, MONDAY. THE DEFENDANT, NEXUS CHRISTIAN WAS SENTENCED TO 20 YEARS--3 YEARS TO SERVE IN CONFINEMENT , REMAINDER ON PROBATION, $5000 FINE, 80 HOURS COMMUNITY SERVICE, AND BANISHED FROM THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT--BY JUDGE FLETCHER SAMS. THE FIRE TOTALLY DESTROYED THE VACANT OFFICE BUILDING IN THE EARLY MORNING HOURS OF JULY THE 4TH 2023.
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