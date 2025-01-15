Wednesday, January 15, 2025

UPSON CO COMMISSIONERS TUESDAY MEETING

 DURING  PUBLIC  COMMENT  AT  TUESDAY'S  MEETING OF  THE  UPSON COUNTY  COMMISSIONERS,  EX-CHAIRMAN RUSTY BLACKSTON  AND PASTOR  CLAUDE TURNER  URGED  THE  BOARD  TO RESCIND  THE APPOINTENTS MADE LAST YEAR  CLAIMING  THEY  REEKED OF  NEPOTISM.  RUSTY SAID REPLACING  ALICA MCKINLEY  AND  JOHNNY DAWSON ON  THE PLANNING  COMMISSION  WAS A MISTAKE  BECAUSE THEY ALREADY HAVE THE  TRAINING  NEW MEMBERS WILL NEED. HE ADDED THE  RESIGNATION OF JOEL PITTS  WAS AN INJUSTICE. AS PER POLICY  THE COMMISSIONERS OFFERED NO  COMMENT  ON THE ISSUE. 


A  RETIRED AIR  FORCE  FIRST  LIEUTENANT --  CATHY HEALY  TOOK ISSUE WITH  BRINGING  THE BRIGHTMARK CIRCULATORY  CENTER  TO THE COMMUNITY--STATING ADVANCED  OR CHEMICAL  RECYCLING OF PLASTICS WON'T WORK AND ACTUALLY  RISKS LIVES.


COMMISSIONER  JAMES  ELLINGTON MOVED  THAT ONE AGENDA ITEM  BE POSTPONED--USE OF SPLOST FUNDS TO  PURCHASE  VEHICLES  FOR  THE  SHERIFF'S  OFFICE- . IT WILL BE DELT WITH  AT A FUTURE MEETING. NEW CHAIRMAN DAN BREU HAS MENTIONED  THE LAGRANGE POLICE DEPARTMENT LEASES ITS UNITS  AND GETS NEW VEHICLES ON  A  REGULAR  BASIS.


BEN  WATSON  WAS  ELECTED  VICE-CHAIRMAN  FOR  2025.

Posted by WTGA AM & FM at 2:06 PM

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