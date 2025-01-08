Wednesday, January 8, 2025

UPSON BOC MOVING TO ONE MEETING A MONTH

 BIG CHANGE FOR  THE  UPSON  COUNTY COMMISSIONERS AT  WEDNESDAY'S  FIRST  WORK  SESSION OF  2025 WITH  NEW COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BREU AND FIRST DISTRICT COMMISSIONER CHRIS  BIGGS--THE  COMMISSIONERS WILL HOLD ONLY ONE  VOTING MEETING A  MONTH--THE  4TH TUESDAY PLUS  THE  FIRST WEDNESDAY  WORK  SESSION AT THE AIRPORT. REGULAR MEETINGS WILL BE HELD  AT  THE  GOVERNMENT COMPLEX.


A FIRST FOR A WORK SESSION--CHAIRMAN BREU RECORDED IT  AND PLANS TO POST IT ON HIS  FACEBOOK PAGE FOR  PUBLIC VIEWING, SHORTLY. 

Posted by WTGA AM & FM at 1:43 PM

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