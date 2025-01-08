UPSON BOC MOVING TO ONE MEETING A MONTH

BIG CHANGE FOR THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS AT WEDNESDAY'S FIRST WORK SESSION OF 2025 WITH NEW COMMISSION CHAIRMAN DAN BREU AND FIRST DISTRICT COMMISSIONER CHRIS BIGGS--THE COMMISSIONERS WILL HOLD ONLY ONE VOTING MEETING A MONTH--THE 4TH TUESDAY PLUS THE FIRST WEDNESDAY WORK SESSION AT THE AIRPORT. REGULAR MEETINGS WILL BE HELD AT THE GOVERNMENT COMPLEX.
A FIRST FOR A WORK SESSION--CHAIRMAN BREU RECORDED IT AND PLANS TO POST IT ON HIS FACEBOOK PAGE FOR PUBLIC VIEWING, SHORTLY.
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