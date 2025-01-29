SRO AT TUESDAY'S UPSON BOC MEETING

FORMER UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN RUSTY BLACKSTON PRESENTED A PETITION WITH OVER 600 SIGNATURES OPPOSED TO THE NEW PROPOSED BRIGHTMARK PLASTICS RECYCLING PLANT NEAR THE AIRPORT AT TUESDAY'S MEETING OF THE COUNTY COMMISSIONERS. COMMISSION CHAIRMAN DAN BREU SAID BLACKSTON'S NAME ON THE AGENDA WAS AN ERROR--BUT HE WAS ALLOWED TO SPEAK DURING PUBLIC COMMENTS. THERE WAS A STANDING ROOM ONLY CROWD AT THE MEETING, MOST THERE IN SUPPORT OF BLACKSTON, BUT CHAIRMAN BREU SAID THE BOC HAD NO ROLL IN THE BRIGHTMARK PLANT , THERE WILL BE FUTURE PUBLIC HEARINGS ON THE ISSUE.
BLACKSTON TOOK ISSUE WITH THE CHAIRMAN AND SAID THE COMMISSIONERS SHOULD BE ALLOWED TO VOICE THEIR OPINION ON BRIGHTMARK, BUT IT DID NOT HAPPEN.
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