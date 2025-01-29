Wednesday, January 29, 2025

SRO AT TUESDAY'S UPSON BOC MEETING

 FORMER UPSON COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  RUSTY BLACKSTON  PRESENTED  A  PETITION  WITH   OVER  600  SIGNATURES OPPOSED  TO  THE NEW PROPOSED BRIGHTMARK PLASTICS  RECYCLING  PLANT NEAR THE AIRPORT AT  TUESDAY'S  MEETING  OF  THE   COUNTY COMMISSIONERS. COMMISSION CHAIRMAN DAN BREU SAID BLACKSTON'S NAME ON  THE  AGENDA  WAS AN ERROR--BUT  HE  WAS ALLOWED  TO  SPEAK DURING PUBLIC  COMMENTS. THERE WAS A  STANDING ROOM  ONLY CROWD AT THE  MEETING, MOST  THERE IN  SUPPORT OF  BLACKSTON,  BUT  CHAIRMAN  BREU SAID THE BOC  HAD NO  ROLL  IN  THE  BRIGHTMARK  PLANT , THERE  WILL BE FUTURE PUBLIC  HEARINGS ON  THE  ISSUE.


BLACKSTON TOOK  ISSUE WITH  THE CHAIRMAN AND SAID  THE COMMISSIONERS  SHOULD BE  ALLOWED  TO VOICE THEIR OPINION ON  BRIGHTMARK,  BUT IT DID NOT HAPPEN.

Posted by WTGA AM & FM at 4:39 PM

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