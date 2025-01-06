Monday, January 6, 2025

TPD BLOTTER

 THOMASTON POLICE  INVOLVED IN  TWO  COCAINE  ARRESTS--ONE  AT  LAKESIDE  PARK  800  COUNTY  ROAD WHILE THE PARK  WAS  CLOSED.  THE  FEMALE  DRIVER OF  THE  JEEP WRANGLER  WAS ARRESTED  26  YEAR  OLD   HALEY M. JONES  AND  A MALE  PASSENGER  WAS LET  GO   BECAUSE HIS KIDS NEEDED THEIR  FATHER.   OFFICERS  DETECTED MARIJUANA ODOR  AND    FOUND  CUT-UP  DRINKING  STRAWS  CONTAINING  SUSPECTED  COKE  POWDER AND MS. JONES HAD IRRITAGED NOSTRILS. INSURANCE ON  THE  VEHICLE HAD  BEEN CANCELLED--THE PD  REPORT SAID.


THE PD  ASSISTED  TROOPER JONES  GSP  IN  A  SPEEDING   TRAFFIC STOP AT  19 SOUTH  AND MAULDIN  ROAD AND ARRESTED THE  FEMALE DRIVER FOR POSSESSION  COCAINE--28  YEAR OLD TARRELL PEEPLES. THERE  WAS A  FAINT ODOR OF MARIJUANA  IN  THE  NISSAN VEHICLE SO IT  WAS  SEARCHED  AND  WHITE POWDER WAS FOUND.   TWO  JUVENILES WERE PASSENGERS AND  RELATIVES  WERE  CONTACTED TO TAKE CHARGE OF  THEM WHILE MS. PEEPLES WAS TRANSPORTED TO  THE  UPSON  COUNTY JAIL.  


A  FEMALE  WHO THOUGHT  SHE WAS  APPLYING  FOR  A JOB ON LINE  GOT  SCAMMED  FOR   $1465. IN THE APPLICATION  SHE  WAS DIRECTED TO  PURCHASE GIFT CARDS TO  SEND  TO HER  SUPPOSED NEW  BOSS  AND SHE  COMPLIED.


A BURGLARY  REPORT  AT MIMBS TAXI  SERVICE  120  WEST THOMPSON STREET WITH FORCED ENTRY.   

Posted by WTGA AM & FM at 12:40 PM

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