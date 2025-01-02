Thursday, January 2, 2025

THOMASTON RETIRED BANKER A WITNESS TO NEW ORLEANS TERROR

 THOMASTON RETIRED  BANKER RANDY  FLANAGAN  WAS  STAYING  AT A  BOURBON STREET HOTEL NEAR  A  TERROR  ATTACK  EARLY WEDNESDAY  TO ATTEND THE  SUGAR  BOWL   AND  SPOKE  WITH  101  NEWS FROM NEW  ORLEANS. RANDY  TOLD  US  GUESTS  WERE ALARMED BY  THE  SOUND  OF  GUNFIRE IN  THE MIDDLE  OF  THE  NIGHT--SOME THAT  SOUNDED  LIKE MACHINE GUN FIRE. GUESTS ORIGINALLY  WERE  ORDERED  TO LEAVE  THEIR  ROOMS  AND  IN  THE LOBBY  FOUND  BLOODY TOWELS ALL  OVER  THE  FLOOR WHERE VICTIMS HAD APPARENTLY FLED  THE  CARNAGE.


LATER,  RANDY  TOLD   101  NEWS,  GUESTS WERE ORDERED TO SHELTER IN  PLACE IN  THEIR  ROOMS  BUT NOT BEFORE THEY  VIEWED TWISTED AND MANGLED  BODIES LYING  UNCOVERED IN  THE  STREET , AS  THE  FBI  AND  NEW  ORLEANS POLICE  STARTED EVIDENCE-GATHERING. ONE  FLORIDA FEMALE  UGA STUDENT   WAS INJURED  AND  AN  AUBURN  GRAD WAS  KILLED.


THE  FBI    SAID  THURSDAY THE TERRORIST APPARENTLY  ACTED ALONE.

Posted by WTGA AM & FM at 1:00 PM

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