THOMASTON RETIRED BANKER A WITNESS TO NEW ORLEANS TERROR

THOMASTON RETIRED BANKER RANDY FLANAGAN WAS STAYING AT A BOURBON STREET HOTEL NEAR A TERROR ATTACK EARLY WEDNESDAY TO ATTEND THE SUGAR BOWL AND SPOKE WITH 101 NEWS FROM NEW ORLEANS. RANDY TOLD US GUESTS WERE ALARMED BY THE SOUND OF GUNFIRE IN THE MIDDLE OF THE NIGHT--SOME THAT SOUNDED LIKE MACHINE GUN FIRE. GUESTS ORIGINALLY WERE ORDERED TO LEAVE THEIR ROOMS AND IN THE LOBBY FOUND BLOODY TOWELS ALL OVER THE FLOOR WHERE VICTIMS HAD APPARENTLY FLED THE CARNAGE.
LATER, RANDY TOLD 101 NEWS, GUESTS WERE ORDERED TO SHELTER IN PLACE IN THEIR ROOMS BUT NOT BEFORE THEY VIEWED TWISTED AND MANGLED BODIES LYING UNCOVERED IN THE STREET , AS THE FBI AND NEW ORLEANS POLICE STARTED EVIDENCE-GATHERING. ONE FLORIDA FEMALE UGA STUDENT WAS INJURED AND AN AUBURN GRAD WAS KILLED.
THE FBI SAID THURSDAY THE TERRORIST APPARENTLY ACTED ALONE.
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