THREE ARRESTED FOR DEFACING SPREWELL BLUFF PARK

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID SUSPECTS FROM GRIFFIN AND PIKE COUNTY WERE ARRESTED TUESDAY FOR SPRAY PAINTING GRAFFITI ON THE ROCKS AT SPREWELL BLUFF PARK—ROCKS NEXT TO THE RIVER WHERE THE WALKING DEAD TV SHOW HAS FILMED.
A SPALDING COUNTY MAN, 36 YEAR OLD FRED ALTON MCCLEAN, 19 YEAR OLD CHRISTOPHER BLAKE ARD AND A 16 YEAR OLD FEMALE JUVENILE BOTH FROM CONCORD—ALL CHARGED WITH CRIMINAL INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY—A FELONY.
SHERIFF KILGORE TOLD ZOOM NEWS—ITS SHAMEFUL THAT SOMEONE WOULD DEFACE THE PARK AS HARD AS THE COUNTY HAS WORKED TO MAKE IT A SUCCESS.
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