MAIN STREET MEET AND GREET MAY 10

THOMASTON CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON IS INVITING THE DOWNTOWN THOMASTON BUSINESS COMMUNITY TO A MEET AND GREET WITH NEW MAIN STREET COORINATOR HEATHER BLACKMON , THURSDAY 4 TO 5PM AT THE TUAC OFFICES AT SOUTH CENTER AND GORDON.
LIGHT REFRESHMENTS WILL BE SERVED.
HEATHER WAS RECENTLY NAMED TO THE POSITION AND TOLD US SHE IS WORKING WITH STATE DCA TO GET THE CITY OF THOMASTON ACCREDITED AS A MAIN STREET CITY, SOMETHING THAT WILL TAKE ABOUT A YEAR.
HEATHER'S HUSBAND REV. MATTEW BLACKMON IS INTERIM PASTOR OF SHILOH BAPTIST CHURCH AND THEY HAVE FOUR CHILDREN.
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