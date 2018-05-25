GGM PARK 4TH OF JULY CELEBRATION

THE CITY OF THOMASTON IS PLANNING AN INDEPENDANCE DAY CELEBRATION—WEDNESDAY JULY 4TH AT THE GREATEST GENERATION MEMORIAL PARK—COMPLETE WITH A FIREWORKS SHOW.
CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAID SUMMERVILLE WHERE HE WAS MANAGER BEFORE -- ALWAYS HAD ONE AND HE'S WANTED IT TO HAPPEN IN THOMASTON. THE NEW MAIN STREET COORDINATOR HEATHER BLACKMAN IS CONTACTING THE BUSINESS COMMUNITY FOR DONATIONS TOWARD THE $10,000 COST OF THE FIREWORKS. JACKIE SMITH OF THOMASTON IS A TRAINED FIREWORKS TECH AND WILL DONATE HIS TIME FOR FREE.
MAYOR J.D. STALLLINGS AND MAYOR PRO TEM DOUG HEAD BOTH EXPRESSED EXCITEMENT AND HOPE TO BUILD ON IT IN FUTURE YEARS. PLANS CALL FOR SELECT FOOD VENDORS TO BE INVITED TO THE EVENT AND THE KIDS WATER FEATURE WILL BE OPERATING. IT GOT A GREEN LIGHT FROM WEST VILLAGE ASSISTED LIVING AND THE COMMERCIAL BUSINESSES NEAR-BY ON NORTH CHURCH HAVE AGREED TO ALLOW PARKING.
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