EX U.S. ATTORNEY TO RECEIVE HOLLIMAN JR. AWARD

THE UGA GRADY COLLEGE OF JOURNALISM HAS ANNOUNCED FORMER U.S. DEPUTY ATTORNEY GENERAL SALLY YATES HAS BEEN SELECTED TO RECEIVE THE 2018 JOHN HOLLIMAN JR. LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD, NAMED IN HONOR OF THE LATE JOHN HOLLIMAN , A THOMASTON NATIVE, AND CNN REPORTER WHO GAINED FAME AS ONE OF THE “ BOYS OF BAGHDAD.” JOHN STARTED HIS BROADCASTING CAREER HERE AT WTGA WHILE IN HIGH SCHOOL AND WENT ON TO WORK FOR COX BROADCASTING, THE ASSOCIATED PRESS AND COVERED SCIENCE AND NASA FOR CNN.
MS. YATES IS A 1986 GRADUATE OF THE UGA LAW SCHOOL AND CURRENTLY A DISTINGUISHED LECTURER AT GEORGETOWN LAW SCHOOL.
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