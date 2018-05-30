30 YEARS TO SERVE IN PIKE SUPERIOR COURT

PIKE COUNTY DISTRICT ATTORNEY BEN COKER SAID A JURY DELIBRATED ONLY 19 MINUTES TUESDAY BEFORE FINDING BILL WHITLEY GUILTY OF BURGLARY , CAR THEFT, AND CRIMINAL ATTEMPT BURGLARY. GUILTY ON ALL COUNTS.
JUDGE FELTCHER SAMS SENTENCED DEFENDANT WHITLEY TO 30 YEARS TO SERVE IN PRISON.
D.A. COKER SAID WHITLEY STOLE A LEXUS AUTO FROM THE RESIDENCE OF ELIZABETH LAMINSKI ON HIGHWAY 109 IN PIKE COUNTY , SEPT. 23 2016 AFTER A BURGLARY.
HE WENT ACROSS THE STREET TO A NEIGHBORS HOUSE—AND WAS CONFRONTED BY THE RESIDENT WITH A GUN.
WHITLEY FLED INTO UPSON COUNTY AND WAS ARRESTED.
PROSECUTOR COKER COMMENDED ASSISTANT DISTRICT ATTORNEY MARK IRVIN FOR HIS PRESENTATION OF THE STATE'S CASE.
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