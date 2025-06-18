Wednesday, June 18, 2025

UPSON TAX COMMISSIONER WANTS TO STAY PUT

 UPSON  COUNTY  COMMISSION  CHAIRMAN  DAN  BRUE  AND  THE  BOARD  HEARD   COMMENTS  FROM  TAX  COMMISSIONER  ANDY  CHASTAIN  ABOUT  HIS  OPPOSITION  TO  MOVING  HIS  OFFICE  FROM  THE  COURTHOUSE  ANNEX  TO  A  RENOVATED SPACE  AT  THE DRAKE  BUILDING  AT  WEDNESDAY'S  MONTHLY  WORK  SESSION.  THE  CHAIRMAN  SAID  COMMISSIONERS  WILL  TAKE  THE  ISSUE  UNDER  ADVISEMENT  AND  CONTINUE  TO  LOOK  AT  COST  FIGURES  AFTER  BEING  TOLD  THE  ANNEX  BUILDING  IS  LEAKING  AND  NEEDS ATTENTION-BUT  THAT MUST  BE  BALANCED  BY  THE  COST OF  DRAKE  BUILDING  RENOVATION.   ONE  FIGURE  WAS  A  QUARTER OF  A  MILLION  FOR  RENOVATION.

 THE  TAX  ASSESSORS  OFFICE  IS  SLATED  TO  MOVE  TO  THE  DRAKE  BUILDING, BUT  TAX  COMMISSION  CHASTAIN  SAID  IT  COULD  MOVE  ACROSS  THE  HALL  IN  THE  VACANT  SPACE  CREATED  BY  THE  CLERK OF  COURT  MOVING  TO THE  NEW  JUSTICE  CENTER.  THE  COUNTY  WANTS  TO  SELL  THE  ANNEX  BUT  CHASTAIN  TOLD  THEM  HE  HAS  COUNTED  7  EMPTY  BUILDINGS  DOWNTOWN. HE  SUGGESTED  PUTTING  THE  DRAKE  BUILDING  ON  THE  MARKET  AND  USING  THE  2ND  FLOOR  ANNEX  FOR  COUNTY  OFFICES.  THE  MAJORITY  OF  CITIZENS  WANT  US  TO  STAY  ON  THE  SQUARE--HE  SAID.


THE  TAX  COMMISSIONER  SAID  PARKING  IS  INADEQUATE    AT THE  DRAKE  BUILDING  AND  HE  IS  CONCERNED  ABOUT  SECURITY OF       TAX  PROCEEDS   AS  HE  AND  HIS  CLERKS  CAN  NOW JUST  WALK  ACROSS  THE  STREET  TO  THE  BANK  TO DEPOSIT.  AND  HE  ADDED    KEEPING  THE  OFFICE  WHERE  IT  IS  WILL SOLVE  PARKING   AND  IT  WILL  BE  A  VERY MINIMUM  COST  COMPARED  TO  WHAT IT  WILL  BRING  TO  SQUARE  ACTIVITY  AND  SECURITY  FOR  HIS  OFFICE

Posted by WTGA AM & FM at 12:48 PM

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