UPSON TAX COMMISSIONER WANTS TO STAY PUT

UPSON COUNTY COMMISSION CHAIRMAN DAN BRUE AND THE BOARD HEARD COMMENTS FROM TAX COMMISSIONER ANDY CHASTAIN ABOUT HIS OPPOSITION TO MOVING HIS OFFICE FROM THE COURTHOUSE ANNEX TO A RENOVATED SPACE AT THE DRAKE BUILDING AT WEDNESDAY'S MONTHLY WORK SESSION. THE CHAIRMAN SAID COMMISSIONERS WILL TAKE THE ISSUE UNDER ADVISEMENT AND CONTINUE TO LOOK AT COST FIGURES AFTER BEING TOLD THE ANNEX BUILDING IS LEAKING AND NEEDS ATTENTION-BUT THAT MUST BE BALANCED BY THE COST OF DRAKE BUILDING RENOVATION. ONE FIGURE WAS A QUARTER OF A MILLION FOR RENOVATION.
THE TAX ASSESSORS OFFICE IS SLATED TO MOVE TO THE DRAKE BUILDING, BUT TAX COMMISSION CHASTAIN SAID IT COULD MOVE ACROSS THE HALL IN THE VACANT SPACE CREATED BY THE CLERK OF COURT MOVING TO THE NEW JUSTICE CENTER. THE COUNTY WANTS TO SELL THE ANNEX BUT CHASTAIN TOLD THEM HE HAS COUNTED 7 EMPTY BUILDINGS DOWNTOWN. HE SUGGESTED PUTTING THE DRAKE BUILDING ON THE MARKET AND USING THE 2ND FLOOR ANNEX FOR COUNTY OFFICES. THE MAJORITY OF CITIZENS WANT US TO STAY ON THE SQUARE--HE SAID.
THE TAX COMMISSIONER SAID PARKING IS INADEQUATE AT THE DRAKE BUILDING AND HE IS CONCERNED ABOUT SECURITY OF TAX PROCEEDS AS HE AND HIS CLERKS CAN NOW JUST WALK ACROSS THE STREET TO THE BANK TO DEPOSIT. AND HE ADDED KEEPING THE OFFICE WHERE IT IS WILL SOLVE PARKING AND IT WILL BE A VERY MINIMUM COST COMPARED TO WHAT IT WILL BRING TO SQUARE ACTIVITY AND SECURITY FOR HIS OFFICE
No comments:
Post a Comment