TUESDAY WORKSHOP UPSON BOC TWO/TWO FROM PLAN COM

TUESDAY'S JOINT WORKSHOP BETWEEN TWO UPSON COUNTY COMMISSIONERS AND TWO MEMBERS OF THE PLANNING COMMISSION ON LAND USE AND DEVELOPMENT WILL NOT BE OPEN TO THE PUBLIC--BECAUSE THERE WILL NOT BE A QUORUM FROM EITHER BODY. THE WORK SESSION IS SCHEDULED 3 TO 5PM TO DISCUSS THE DIRECTION OF UPCOMING ZONING SUBDIVISION ORDIANCE AMENDMENTS. THE COMMISSIONERS HAVE BEEN DISCUSSING A JOINT SESSION WITH THE PLANNING COMMISSION FOR SOME TIME TO HELP GUIDE HOW THE COUNTY MANAGES GROWTH, DEVELOPMENT, AND LAND USE IN THE YEARS AHEAD.
THE PRESS RELEASE FROM BUILDING AND ZONING FRIDAY STATED THE PUBLIC WOULD BE INVITED BUT WITHOUT ANY PUBLIC COMMENT--BUT WITH NO QUORUM THAT INVITE TO CITIZENS HAS BEEN WITHDRAWN.
No comments:
Post a Comment