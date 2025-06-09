Monday, June 9, 2025

TUESDAY WORKSHOP UPSON BOC TWO/TWO FROM PLAN COM

 TUESDAY'S   JOINT  WORKSHOP  BETWEEN  TWO  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS AND  TWO  MEMBERS  OF  THE  PLANNING  COMMISSION  ON LAND  USE  AND  DEVELOPMENT  WILL  NOT  BE  OPEN  TO  THE  PUBLIC--BECAUSE  THERE  WILL   NOT  BE  A  QUORUM  FROM  EITHER  BODY.  THE  WORK  SESSION  IS  SCHEDULED    3  TO  5PM  TO  DISCUSS  THE  DIRECTION  OF  UPCOMING  ZONING  SUBDIVISION  ORDIANCE  AMENDMENTS.  THE  COMMISSIONERS  HAVE  BEEN  DISCUSSING  A  JOINT  SESSION  WITH  THE  PLANNING  COMMISSION FOR SOME TIME  TO  HELP  GUIDE  HOW  THE  COUNTY  MANAGES  GROWTH,  DEVELOPMENT,  AND LAND  USE  IN  THE  YEARS    AHEAD.


THE  PRESS  RELEASE  FROM  BUILDING  AND  ZONING  FRIDAY  STATED  THE  PUBLIC  WOULD  BE  INVITED  BUT WITHOUT  ANY  PUBLIC  COMMENT--BUT  WITH  NO  QUORUM  THAT  INVITE  TO  CITIZENS HAS  BEEN  WITHDRAWN. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:01 PM

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