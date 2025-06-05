THOMASTON C.M.- LOSS OF USDA GRANT NOT CITY HALL'S FAULT

THOMASTON'S CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON HAS CLARIFIED THE LOSS OF A $900,000 FEDERAL USGA GRANT FROM THE AGRICULTURE DEPARTMENT FOR THE MULTI-USE FACILITY AT EAST GORDON AND HIGHTOWER--APPROVED BY THE CITY COUNCIL==TUESDAY. ACCORDING TO THE MANAGER CITY HALL HAD NOTHING TO DO WITH THE GRANT LOSS--IT WAS A VICTIM OF THE FEDERAL BUDGET CUT-BACKS UNDERWAY IN WASHINGTON.
THE LOSS OF THE USDA GRANT CAUSED A REDUCTION IN FUNDING FOR THE PROPOSED FARMER'S MARKET--BUT THE MANAGER FOUND $200,000 IN UNALLOCATED SALES TAX TO JUMP THE TOTAL PROJECT FUNDING TO $1.76 MILLION WITH SOME CHANGES TO THE ORIGINAL PLANS . UNCLEAR WHEN EARTH WILL START MOVING ON THE PROJECT.
THE MANAGER REPORTED JULY 4TH WAS THE ORIGINAL TARGET DATE FOR OPENING THE NEW PICKLEBALL COURTS AT GREATEST GENERATION PARK--BUT WET WEATHER IS DELAYING THINGS. HIS SUMMATION--YOU CAN'T LAY ASPHAULT WHEN ITS WET .
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