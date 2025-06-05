Thursday, June 5, 2025

THOMASTON C.M.- LOSS OF USDA GRANT NOT CITY HALL'S FAULT

 THOMASTON'S  CITY  MANAGER  RUSSELL  THOMPSON  HAS  CLARIFIED  THE  LOSS  OF  A  $900,000  FEDERAL  USGA  GRANT  FROM  THE  AGRICULTURE  DEPARTMENT    FOR  THE  MULTI-USE  FACILITY  AT  EAST  GORDON  AND  HIGHTOWER--APPROVED  BY  THE  CITY  COUNCIL==TUESDAY.  ACCORDING  TO  THE  MANAGER  CITY  HALL  HAD  NOTHING  TO  DO  WITH  THE  GRANT  LOSS--IT  WAS  A  VICTIM  OF  THE  FEDERAL  BUDGET  CUT-BACKS  UNDERWAY  IN  WASHINGTON.



THE  LOSS  OF  THE  USDA  GRANT   CAUSED  A    REDUCTION    IN  FUNDING  FOR  THE  PROPOSED  FARMER'S  MARKET--BUT  THE  MANAGER  FOUND   $200,000  IN  UNALLOCATED  SALES  TAX  TO  JUMP  THE  TOTAL  PROJECT    FUNDING   TO $1.76  MILLION WITH  SOME  CHANGES  TO  THE  ORIGINAL  PLANS . UNCLEAR  WHEN  EARTH  WILL  START  MOVING  ON  THE  PROJECT. 


THE  MANAGER  REPORTED  JULY  4TH  WAS  THE  ORIGINAL  TARGET  DATE  FOR  OPENING  THE  NEW  PICKLEBALL COURTS  AT  GREATEST  GENERATION  PARK--BUT  WET  WEATHER  IS  DELAYING  THINGS.  HIS  SUMMATION--YOU  CAN'T  LAY  ASPHAULT  WHEN  ITS  WET . 

Posted by WTGA AM & FM at 10:31 AM

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