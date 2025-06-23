Monday, June 23, 2025

DAVE TAKES A BITE OF THE BIG APPLE IN THE PIPELINE

 WHEN  THE  HOTEL  WAITER  HANDS  YOU  A  TICKET  FOR  A  $60  BREAKFAST  BUFFET-YOU  KNOW  YOU  ARE  IN  NEW  YORK  CITY.  THEY  HAD  GRITS,  BUT  THEY  NEED  ERNIE'S  RECIPE. MY NEPHEW HAS  TO  VISIT  GOTHAM SEVERAL TIMES  A  YEAR  ON  BUSINESS  AND  STAYS  IN  THE  SAME  HOTEL  AT  TIMES  SQUARE.  ONE  BIG  REASON  ITS  JUST  AROUND  THE  CORNER  FROM   THE  CAKE  BOSS  SHOP.   DIDN'T  KNOW  IT   BUT  OUR  OWN FRANKIE  GOLDSTEIN(HIS  FATHER  WAS  ONCE MAYOR  OF  GRIFFIN)   HAS  A  SIDE  HUSTLE    IN  THE  RETAIL  BUSINESS  IN  NYC.  IN  A  TONEY  SECTION  OF  THE CITY   THERE'S   " FRANKIE'S BIKINIS."


PICKLE  BALL  IS  LIVE  AND KICKIN  IN  CENTRAL PARK--ALL  COURTS  WERE  FULL  IN  THE  AM  AND  MY  NEPHEW  WAS  UNSUCCESSFUL  IN  DOWN  NEGOTIATING  COST  OF  A  HORSE DRAW  CARRAGE. IT  WAS  OK  WITH  ME --KEPT  THINKING  ABOUT  THAT  "SEINFELD" EPISODE  WHEN  CRAMER  GOT  A  DRIVER  JOB  BUT  THE  HORSE  GOT  HOLD OF  A  SAM'S CLUB-SIZE  CAN OF PORK  AND  BEANS  AND  THINGS  GOT  WINDY  FOR  THE  PASSENGERS.


THE  REASON  FOR THE  NYC  VISIT--MY BABY NEICE  AND  HER  CAROLINA HIGH  SCHOOL  CHORAL  GROUP PERFORMED  AT  CARNEGIE  HALL. OUTSIDE ITS NOT IMPRESSIVE BUT  INSIDE  THEY  SAY  THE  AUDITORIUM  HAS  THE  WORLD'S BEST  ACOUSTICS .  I  WOULD  LIKE  TO  THANK MS. CARNEGIE  FOR  URGING  HER  HUSBAND TO  BUILD A  MUSIC  VENUE, AS    A  NEW CENTURY  BEGAN. I  GOT  ALL  EXCITED  WHEN  MY  HIGH  SCHOOL  NIECE  INFORMED  ME  ONE  OF  THEIR  SELECTIONS  WOULD  BE " GLORIA." I  IMMEDIATELY  THOUGHT  IT  WOULD  BE  THAT   60'S  ROCK SONG  "G-L-O-R-I-A " WRITTEN  BY   18-YEAR  OLD  FRONT  MAN  VAN  MORRISON AND  THE  BAND  THEM.  THAT  WAS  A  BIG  MISTAKE,   THIS   "GLORIA"  WAS  A  BAROQUE      NUMBER   PENNED  BY   ITALIAN  COMPOSER  VIVALDI. OTHER SELECTIONS  WERE  FROM  HANDEL  AND  WARREN. THE  SOUNDS  REMINDED  ME OF   THE  SOUNDTRACK  OF   A  TV  SHOW  CALLED  "NAVY  LOG"  THAT I  WATCHED  AS  A  YOUTH  SHOWING    VIDEO  OF  FAMOUS  U.S.  NAVAL  BATTLES.


LAGUARDIA  AIRPORT  WAS  DUMPY  LAST  TIME  I  WAS  THERE  AND  NEEDED  A  FACELIFT  MORE  THAN  I  DO , BUT  IT  NOW  TOUTS  ITSELF  AS " THE  WORLD'S  BEST  NEW  AIRPORT."  BEFORE  THE UPGRADE  HURRICAINE  SANDY  HIT IT  HARD   AND  DID  $10  MILLION  WORTH OF IMPROVEMENTS. I  ALWAYS  CARRY  THE  BIGGEST  BAG  IN THE  AIRPORT, WHILE  MY NEICES  AND  NEPHEWS  ALL  HAD  CARRY-ONS. VW  HAS  A  NEW  TV  AD  CAMPAIGN FEATURING  AN  OLDIE  FROM  JEAN KNIGHT  CALLED "MR.   BIG  STUFF." THEY  CHANGED THE  LYRICS  AND  KEPT SINGING  "MR. BIG  BAG."


OUR AIRCRAFT  WAS   CANADIAN-MADE  BOMBARDIER  AND  I  WAS  SWEATING IT OUT  IF  PREZ.  TRUMP  HAD   TARIFFED  ALL  NEEDED   AIRPLANE  PARTS. BUT   BOTH FLIGHTS  WERE  ROUTINE AND  WE  TOOK  A  BOAT  EXCURSION    ON  THE  HUDSON RIVER   , BUT  THANK  GOODNESS  WE  DIDN'T  HAVE  TO  LAND  ON  IT. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:08 PM

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