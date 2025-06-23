DAVE TAKES A BITE OF THE BIG APPLE IN THE PIPELINE

WHEN THE HOTEL WAITER HANDS YOU A TICKET FOR A $60 BREAKFAST BUFFET-YOU KNOW YOU ARE IN NEW YORK CITY. THEY HAD GRITS, BUT THEY NEED ERNIE'S RECIPE. MY NEPHEW HAS TO VISIT GOTHAM SEVERAL TIMES A YEAR ON BUSINESS AND STAYS IN THE SAME HOTEL AT TIMES SQUARE. ONE BIG REASON ITS JUST AROUND THE CORNER FROM THE CAKE BOSS SHOP. DIDN'T KNOW IT BUT OUR OWN FRANKIE GOLDSTEIN(HIS FATHER WAS ONCE MAYOR OF GRIFFIN) HAS A SIDE HUSTLE IN THE RETAIL BUSINESS IN NYC. IN A TONEY SECTION OF THE CITY THERE'S " FRANKIE'S BIKINIS."
PICKLE BALL IS LIVE AND KICKIN IN CENTRAL PARK--ALL COURTS WERE FULL IN THE AM AND MY NEPHEW WAS UNSUCCESSFUL IN DOWN NEGOTIATING COST OF A HORSE DRAW CARRAGE. IT WAS OK WITH ME --KEPT THINKING ABOUT THAT "SEINFELD" EPISODE WHEN CRAMER GOT A DRIVER JOB BUT THE HORSE GOT HOLD OF A SAM'S CLUB-SIZE CAN OF PORK AND BEANS AND THINGS GOT WINDY FOR THE PASSENGERS.
THE REASON FOR THE NYC VISIT--MY BABY NEICE AND HER CAROLINA HIGH SCHOOL CHORAL GROUP PERFORMED AT CARNEGIE HALL. OUTSIDE ITS NOT IMPRESSIVE BUT INSIDE THEY SAY THE AUDITORIUM HAS THE WORLD'S BEST ACOUSTICS . I WOULD LIKE TO THANK MS. CARNEGIE FOR URGING HER HUSBAND TO BUILD A MUSIC VENUE, AS A NEW CENTURY BEGAN. I GOT ALL EXCITED WHEN MY HIGH SCHOOL NIECE INFORMED ME ONE OF THEIR SELECTIONS WOULD BE " GLORIA." I IMMEDIATELY THOUGHT IT WOULD BE THAT 60'S ROCK SONG "G-L-O-R-I-A " WRITTEN BY 18-YEAR OLD FRONT MAN VAN MORRISON AND THE BAND THEM. THAT WAS A BIG MISTAKE, THIS "GLORIA" WAS A BAROQUE NUMBER PENNED BY ITALIAN COMPOSER VIVALDI. OTHER SELECTIONS WERE FROM HANDEL AND WARREN. THE SOUNDS REMINDED ME OF THE SOUNDTRACK OF A TV SHOW CALLED "NAVY LOG" THAT I WATCHED AS A YOUTH SHOWING VIDEO OF FAMOUS U.S. NAVAL BATTLES.
LAGUARDIA AIRPORT WAS DUMPY LAST TIME I WAS THERE AND NEEDED A FACELIFT MORE THAN I DO , BUT IT NOW TOUTS ITSELF AS " THE WORLD'S BEST NEW AIRPORT." BEFORE THE UPGRADE HURRICAINE SANDY HIT IT HARD AND DID $10 MILLION WORTH OF IMPROVEMENTS. I ALWAYS CARRY THE BIGGEST BAG IN THE AIRPORT, WHILE MY NEICES AND NEPHEWS ALL HAD CARRY-ONS. VW HAS A NEW TV AD CAMPAIGN FEATURING AN OLDIE FROM JEAN KNIGHT CALLED "MR. BIG STUFF." THEY CHANGED THE LYRICS AND KEPT SINGING "MR. BIG BAG."
OUR AIRCRAFT WAS CANADIAN-MADE BOMBARDIER AND I WAS SWEATING IT OUT IF PREZ. TRUMP HAD TARIFFED ALL NEEDED AIRPLANE PARTS. BUT BOTH FLIGHTS WERE ROUTINE AND WE TOOK A BOAT EXCURSION ON THE HUDSON RIVER , BUT THANK GOODNESS WE DIDN'T HAVE TO LAND ON IT.
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