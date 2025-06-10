Tuesday, June 10, 2025

UPSON PLANNING COMMISSION VOTES DOWN OLD ALABAMA SUBDIVISION

 THE  SERENITY  LAKE SUBDIVISION  REQUESTED   APPROVAL  FOR  A  PRELIMINARY  PLAT  ON  OLD  ALABAMA  ROAD--MONDAY  BUT   WAS  VOTED  DOWN  BY  THE  UPSON COUNTY   PLANNING  COMMISSION ON  A   3-1  VOTE.   MARTIE  MURPHY  CAST  THE  LONE  NAY  VOTE--HE  MADE  A  MOTION TO  TABLE  THE   PROPOSAL--BUT  STEVE  RUSH  STATED  IT  DOES NOT  COMPLY  WITH  THE  COUNTY  COMPREHENSIVE  PLAN  AND  MADE  A  MOTION  TO  REJECT IT -- THAT PASSED.


GRIFFIN ZONING  ATTORNEY  NEWTON  GALLOWAY  WHO  HAS  FILED  SUIT   ON  BEHALF OF  SERENITY  LAKE  AGAINST  THE  COUNTY  COMMISSIONERS IN  SUPERIOR  COURT  FOR  DENYING    A  REZONING  FOR  THE  PROJECT--SOUGHT  TO  SPEAK  DURING  THE  PROCEEDING  BUT  WAS  STOPPED  BY  CHAIRMAN  PHILLIP  FALLIN--BECAUSE HE  DID  NOT SIGN-UP  TO  SPEAK. WISCONSIN  DEVELOPER  DAN  SPRINGHETTI  SPOKE  FOR  THE  SERENITY  GROUP.  IT  WAS  NOT  A   PUBLIC  HEARING  SO  SOME  OPPOSED  TO  THE  SUBDIVISION  WHO  HAVE  TESTIFIED  PREVIOUSLY--ATTENDED  BUT  WERE  NOT  ALLOWED  TO  SPEAK.

Posted by WTGA AM & FM at 1:39 PM

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