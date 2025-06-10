UPSON PLANNING COMMISSION VOTES DOWN OLD ALABAMA SUBDIVISION

THE SERENITY LAKE SUBDIVISION REQUESTED APPROVAL FOR A PRELIMINARY PLAT ON OLD ALABAMA ROAD--MONDAY BUT WAS VOTED DOWN BY THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION ON A 3-1 VOTE. MARTIE MURPHY CAST THE LONE NAY VOTE--HE MADE A MOTION TO TABLE THE PROPOSAL--BUT STEVE RUSH STATED IT DOES NOT COMPLY WITH THE COUNTY COMPREHENSIVE PLAN AND MADE A MOTION TO REJECT IT -- THAT PASSED.
GRIFFIN ZONING ATTORNEY NEWTON GALLOWAY WHO HAS FILED SUIT ON BEHALF OF SERENITY LAKE AGAINST THE COUNTY COMMISSIONERS IN SUPERIOR COURT FOR DENYING A REZONING FOR THE PROJECT--SOUGHT TO SPEAK DURING THE PROCEEDING BUT WAS STOPPED BY CHAIRMAN PHILLIP FALLIN--BECAUSE HE DID NOT SIGN-UP TO SPEAK. WISCONSIN DEVELOPER DAN SPRINGHETTI SPOKE FOR THE SERENITY GROUP. IT WAS NOT A PUBLIC HEARING SO SOME OPPOSED TO THE SUBDIVISION WHO HAVE TESTIFIED PREVIOUSLY--ATTENDED BUT WERE NOT ALLOWED TO SPEAK.
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