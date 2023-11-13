TPD WORKING TWO BIZ BURGLARIES

THOMASTON POLICE INVESTIGATING A BURGLARY AT THE VALERO CONVIENCE STORE 1030 BARNESVILLE STREET NOVEMBER 6TH - AFTER A CAR CRASHED INTO THE FRONT OF THE STORE. SOMEONE BROKE THROUGH THE REPAIRS OVERNIGHT AND ENTERED THE STORE. NO MONEY REPORTED MISSING BUT A MESS BEHIND THE COUNTER AND BLUNT WRAPS WERE SCATTERED.
BURGLARY REPORT AT THE SONIC DRIVE-IN 19 NORTH. A TOOL WAS APPARENTLY USED TO PRY TWO DOORS TO ENTER. $914 MISSING FROM A SAFE. ANOTHER SONIC IN PHOENIX CITY, ALABAMA WAS ALSO BURGLARIZED THE SAME NIGHT.
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