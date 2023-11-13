Monday, November 13, 2023

TPD WORKING TWO BIZ BURGLARIES

 THOMASTON  POLICE   INVESTIGATING  A  BURGLARY  AT  THE  VALERO  CONVIENCE  STORE  1030  BARNESVILLE  STREET  NOVEMBER    6TH  -  AFTER  A  CAR  CRASHED  INTO  THE  FRONT  OF  THE  STORE.  SOMEONE   BROKE   THROUGH   THE  REPAIRS OVERNIGHT      AND  ENTERED  THE  STORE.  NO  MONEY  REPORTED  MISSING  BUT  A  MESS  BEHIND  THE  COUNTER  AND   BLUNT  WRAPS  WERE SCATTERED.


BURGLARY  REPORT  AT  THE  SONIC   DRIVE-IN   19  NORTH.  A  TOOL  WAS  APPARENTLY  USED  TO  PRY  TWO  DOORS  TO  ENTER. $914  MISSING  FROM  A  SAFE.  ANOTHER  SONIC  IN  PHOENIX  CITY,  ALABAMA  WAS  ALSO  BURGLARIZED  THE  SAME  NIGHT.

Posted by WTGA AM & FM at 3:36 PM

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