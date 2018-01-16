TWO YEAR OLD TODDLER FOUND DECEASED

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS THE BODY OF A TWO YEAR OLD TODDLER HAS BEEN SENT TO THE GBI CRIME LAB FOR AUTOPSY AFTER THE CHILD WAS FOUND DEAD IN ITS BED EARLY SATURDAY ON NORTH MAIN STREET.
THE CHILD'S GRANDMOTHER, WHO HAS CUSTODY, FOUND THE CHILD, CALLED 911 AND FIRST RESPONDERS FOUND IT WAS NOT BREATHING. THE CHILD HAD BEEN ILL WITH A FEVER, THE CHIEF TOLD US.
CHIEF RICHARDSON WOULD NOT SPECULATE ON THE CAUSE OF DEATH BUT TOLD ZOOM NEWS FOUL PLAY PROBABLY IS NOT INVOLVED.
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