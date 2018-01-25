FEMALE MOTORIST RUN OVER BY HER CAR

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS A FEMALE MOTORIST WAS AIR-FLIGHTED TO MACON MEDICAL CENTER AFTER SHE WAS RUN-OVER BY HER CAR AT 12;30AM THURSDAY ON JEFF DAVIS ROAD.
39 YEAR OLD JANIE LEE ADAMS OF THOMASTON SUFFERED INTERNAL INJURIES AND LACARATIONS—WHEN HER CAR STALLED AND SHE WAS PUSHING IT OUT OF THE ROAD NEAR FLASH FOODS.
IT STARTED ROLLING TOO FASH AND MS. ADAMS ATTEMPTED TO JUMP-IN—BUT FELL IN THE ROADWAY AND THE 2002 MITSUBISI RAN OVER THE LEFT SIDE OF HER BODY AROUND 12;30AM.
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