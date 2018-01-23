ARREST IN D.Q. BURGLARY

A BURGLARY WAS REPORTED EARLY SATURDAY MORNING AT THE DAIRY QUEEN ON NORTH CENTER AND BY SATURDAY AFTERNOON THE THOMASTON POLICE DEPARTMENT HAD A SUSPECT IN CUSTODY.
CHIEF INVESTIGATOR MONICA SNIPES SAID 59 YEAR OLD LARRY SPENCER OF 410 EAST THOMPSON STREET HAS BEEN CHARGED WITH BREAKING THE DRIVE-THRU WINDOW WITH A BRICK AND ENTERING THE D.Q. ITS NOT BEEN DETERMINED IF ANY MONEY WAS TAKEN.
THE SUBJECT IN THE SECURITY VIDEO WAS WEARING A BLUE VEST AND OFFICER MATT ALLEN SPOTTED SPENCER ON THE STREET SATURDAY AFTERNOON WEARING A BLUE VEST.
WEEKEND BURGLARIES AT LITTLE CAESARS PIZZA AND MICKEY'S FOOD STORE ON NORTH BETHEL ARE STILL UNDER INVESTIGATION.
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