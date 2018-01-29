THE TRAVON WALKER WATCH CONTINUES

UPSON-LEE'S BASKETBALL/FOOTBALL STANDOUT -TRAVON WALKER IS THE FOCUS OF THE AJC DAWG NATION MONDAY. HE VISITED ATHENS LAST WEEKEND AND THE ARTICLE SAYS COACH KIRBY SMART HAS INDICATED HE COULD PLAY ROUNDBALL AND FOOTBALL FOR THE DOGS.
DEFENSIVE LINEMAN TRAVON TOLD DAWG NATION—HE HAS SEVERAL SCHOOLS ON HIS RADAR INCLUDING GEORGIA—AMONG THEM CLEMSON, ALABAMA, , SOUTH CAROLINA, MICHIGAN AND OHIO STATE.
TRAVON HAS INDICATED HE WILL MAKE A DECISION MID-WAY IN THE NEXT SCHOOL YEAR.
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