THOMASTON CITY COUNCIL APPROVES ESG CONTRACT

THE THOMASTON CITY COUNCIL HAS APPROVED A 1.9% INCREASE IN THE CONTRACT WITH E.S.G. THE WATER/WASTE WATER OPERATOR FOR 2018. AS PER THE CONTRACT IT WILL TOTAL $2.5 MILLION THIS YEAR.
ALSO AT TUESDAY'S MEETING ANNUAL APPOINTMENTS--=-ALL REAPPOINTMENTS.
ATTORNEY—JOEL BENTLEY, AUDITOR—DRIVER AND ADAMS, CITY PROSECUTOR MARK IRVIN OF THE DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE, MUNICIPAL COURT JUDGE—DAVID FOWLER, ASSISTANT CITY CLERK GAIL HAMMOCK.
FOLLOWING AN EXECUTIVE SESSION COUNCIL APPROVED A PAY RAISE FOR MS. HAMMOCK—ACTION REQUIRED TO BOOST HER PAY WITH OTHER CITY EMPLOYEES AS PART OF THE SALARY AND CLASSIFICATION STUDY.
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