Monday, August 5, 2024

UPSON SO DRUG BUST

 UPSON COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  DEPUTIES  SEIZED  MULTIPLE  PACKAGES  OF  SYTHETIC  MARIJUANA  ,  STOLEN  GUNS   AND  ARRESTED  TWO  GRIFFIN  MEN-- DURING  A  ROAD  CHECK  AT  COUNTY  ROAD  AND  BEAVER  RUN TRACE  LAST  WEEKEND.  THE  SUSPECTS  31  YEAR  OLD  ANTHONY  LAMAR  PARKS  OF  BLANTON  STREET--GRIFFIN  AND  28  YEAR  OLD  JAMARUS  MARQUEZ  MADDOX  OF  NORTH  8TH  STREET--GRIFFIN.


PARKS  CHARGED  WITH;  THEFT  BY  RECEIVING  PROPERTY,  DUI,  POSSESSION  FIREARM  BY  CONVICTED  FELON,  MADDOX  WITH  THEFT  BY RECEIVING  AND  POSSESSION  MARIJUANA  WITH  INTENT  TO  DISTRIBUTE.  THE  MEN  HAD HANDGUNS  THAT  WERE  STOLEN -- GRIFFIN  POLICE   CONFIRMED. 


THE  DRIVER--PARKS  SPEECH  WAS  SLURRED,  HE   APPEARED  TO  BE  INTOXICATED  AND  THERE  WAS  A  HARD  LEMONADE  IN  THE  SEAT  CUP  HOLDER.

Posted by WTGA AM & FM at 2:27 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)