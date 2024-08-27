Tuesday, August 27, 2024

T-U IDA SELLS TO JMF TOWING

 THE  THOMASTON-UPSON  IDA   MONDAY   VOTED  UNANIMOUSLY  TO  SELL 7.45  ACRES  TO  JMF  TOWING   AND  RECOVERY  FOR  $175,000  TO  RELOCATE  THE   CONTROVERIAL    BUSINESS  FROM  COUNTY  ROAD  TO  THE  THOMASTON-UPSON  INDUSTRIAL PARK  AT  105  YAMAHA PARKWAY. ACCORDING  TO  THE  TERMS , JMF  WILL  PAY   10%  UP  FRONT  AND  NOW  MUST  COMPLY  WITH  CITY  OF  THOMASTON  ZONING  REQUIREMENTS  TO  SEE IF  EVERYTHING  WORKS  OUT.    THE  BUSINESS  WOULD  BE  LOCATED  JUST  NORTH OF  THE  CONCRETE  PLANT  OFF   36  EAST,   AND    THERE  IS  AN  ADJACENT  TRACT  THAT  JMF  MIGHT  BE  INTERESTED  IN  TO  ADD  TO  THE  BUSINESS   IN  THE  FUTURE. 


BUSINESS  OWNER  JAMES  FORTNER  SAID  SOME  OF  THE  BIG  RIGS  AND   VEHCILES    HE  TOWS  TO  THE  SITE  MIGHT  BE  PARKED  THERE  TEMPORARILY    FOR  SPARE PARTS,  BUT THE  IDA  INSISTS  IT  WILL NOT  ALLOW  THE  JUNKED-UP  APPEARANCE  OF  THE PROPERTY  AS  IT  IS  NOW  ON  COUNTY  ROAD. FORTNER  PLEDGED  THE  BUSINESS  WILL  HAVE  THE  APPEARANCE  OF  A  PROFESSIONAL-LOOKING  OFFICE  BUILDING.


SUPERIOR  COURT JUDGE  BEN  COKER    ORDERED  JMF  TO  SHOW    PROGRESS  TOWARD  RELOCATING  THE  BUSINESS  PRIOR  TO  A  SEPTEMBER  COURT  DATE OR  THE  COUNTY  COULD  RESUME  CITING    THE  BUSINESS  FOR  VIOLATIONS  OF  VARIOUS  COUNTY  ZONING  LAWS.  OVER  20  CITATIONS  HAVE  ALREADY  BEEN  ISSUED,  SOMETHING  FORTNER  HAD  TRANSFERRED  TO  SUPERIOR COURT  FROM  MAGISTRATE  COURT.


FORTNER  FILED  A  LAW  SUIT  AGAINST  THE  COUNTY  TO  KEEP  HIS  BUSINESS  ON  COUNTY  ROAD,  BUT THE  GA.  SUPREME  COURT  REJECTED  HIS  ARGUMENTS. 

Posted by WTGA AM & FM at 10:48 AM

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