TWO INJURED IN WRECK

ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL-THOMASTON--TWO MOTORISTS INJURED IN WHAT WAS ALMOST A HEAD-ON COLLISION AT 19 NORTH AND JEFF DAVIS ROAD DEC. 21ST.
84 YEAR OLD HORACE BISHOP OF NORTH GREEN STREET WAS LIFE-FLIGHTED TO A MACON HOSPITAL AND THE OTHER MOTORIST KIMBERLY BEARDEN OF WOODARD ROAD—ZEBULON WAS TRANSPORTED BY EMS TO THE GRIFFIN HOSPITAL.
THE GSP REPORT SAID MR. BISHOP WAS NORTHBOUND ON 19 ATTEMPTING TO TURN-INTO JEFF DAVIS ROAD AND HE TURNED IN FRONT OF MS. BEARDEN. HEAVY DAMAGE TO BOTH VEHICLES.
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