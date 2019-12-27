HUSBAND AND WIFE INJURED THURSDAY NIGHT WRECK- UPSON CO

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID POST 26 GA. STATE PATROL INVESTIGATED A SERIOUS ONE VEHICLE ACCIDENT THURSDAY NIGHT AT TRIUNE MILL ROAD AT TRICE CEMETERY ROAD.
ACCORDING TO THE GSP --A HUSBAND AND WIFE WERE LIFEFLIGHTED TO ATLANTA---THE DRIVER KEVIN RYAN HUNNICUTT TO ATLANTA MEDICAL CENTER AND KAYLEIGH K. HUNNICUTT TO GRADY.
STATE TROOPER JACOB OLIVER—TERMED THEIR INJURIES “VERY SERIOUS.”MR. HUNNICUTT WAS CHARGED WITH DUI AND HE FLED THE SCENE OF THE ACCIDENT WITH HIS WIFE TRAPPED IN THE CAR.
HE WAS SOUTHBOUND ON TRICE CEMETERY ROAD AND TRAVELING TOO FAST AND THE KIA AMANTI WENT THROUGH THE STOP SIGN, LEFT THE ROAD AND HIT A TREE WITH ITS RIGHT FRONT SIDE—AND FIRST RESPONDERS WERE UNABLE TO FREE MS. HUNNICUTT -- BECAUSE THE CAR WAS PINNED AGAINST THE TREE.
A WRECKER PULLED THE VEHICLE AWAY FROM THE TREE AND MS. HUNNICUTT WAS FREED.
MR. HUNNICUTT WAS FOUND A SHORT WAYS DOWN THE ROAD HIDING BEHIND A SMALL TREE WITH A PRONOUNCED ODOR OF ALCOHOL ON HIS PERSON AND CLOTHING.
THE GSP CHARGED HUNNICUTT WITH DUI, SERIOUS INJURY BY VEHICLE, FAILURE TO STOP AT A STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN LANE, TOO FAST FOR CONDITIONS, SEATBELT VIOLATION, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE AND LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT.
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