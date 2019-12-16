FINALISTS NAMED FOR 5TH SUPERIOR COURT JUDGE

THREE OF THE FOUR FINALISTS FOR THE NEW 5TH SUPERIOR COURT JUDGESHIP IN THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT ARE FROM UPSON COUNTY.
JUVENILE JUDGE BEN J. MILLER JR. , DISTRICT ATTORNEY BENJAMIN COKER AND HIS CHIEF ASSISTANT D.A. MARIE GREENE BRODER.
THE 4TH FINALIST IS FAYETTE COUNTY STATE COURT JUDGE JASON THOMPSON.
11 NOMINEES WERE INTERVIEWED BY THE STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION LAST WEEK AND THE FOUR FINALISTS WERE ANNOUNCED ON FRIDAY.
GOVERNOR BRIAN KEMP WILL MAKE THE APPOINTMENT.
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