THOMASTON CITY COUNCIL APPROVES 2020 BUDGET

THE BUDGET CONTAINS A 1 MILL TAX INCREASE ALLOCATED FOR A NEW FIRE DEPARTMENT BUILDING. CITY HALL WAS SEEKING A $200,000 SURPLUS DEDICATED TO FUNDS OWED MEAG FOR THE PLANT VOGTLE PROJECT BUT WILL BE SHORT ABOUT $20,000 DUE TO THE PAY RAISES.
CITY CHIEF FINANCE OFFICER LONNIE BOYCE—TOLD 101 NEWS THE BUDGET CONTAINS 5 NEW POSITIONS. AN ADMINISTRATIVE ASSISTANT AT THE FIRE DEPARTMENT--$42,000 WITH BENEFITS,
AN ADDITIONAL CODE ENFORCEMENT OFFICER $46,000
AND THREE NEW PUBLIC WORKS EMPLOYEES A TOTAL OF $123,000.
AMONG THE CUTS TO THE BUDGET $25,000 FOR A DOG PARK
No comments:
Post a Comment