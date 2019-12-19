Thursday, December 19, 2019

THOMASTON CITY COUNCIL APPROVES 2020 BUDGET

vTHE THOMASTON CITY COUNCIL APPROVED THE 2020 BUDGET ON DEC. 17TH -- A $32 MILLION BUDGET UP 3%. POLICE OFFICERS AND ELECTRIC DEPARTMENT LINEMAN GET A 5% PAY RAISE AND OTHER EMPLOYEES A 2%.

THE BUDGET CONTAINS A 1 MILL TAX INCREASE ALLOCATED FOR A NEW FIRE DEPARTMENT BUILDING. CITY HALL WAS SEEKING A $200,000 SURPLUS DEDICATED TO FUNDS OWED MEAG FOR THE PLANT VOGTLE PROJECT BUT WILL BE SHORT ABOUT $20,000 DUE TO THE PAY RAISES.

CITY CHIEF FINANCE OFFICER LONNIE BOYCE—TOLD 101 NEWS THE BUDGET CONTAINS 5 NEW POSITIONS. AN ADMINISTRATIVE ASSISTANT AT THE FIRE DEPARTMENT--$42,000 WITH BENEFITS,

AN ADDITIONAL CODE ENFORCEMENT OFFICER $46,000

AND THREE NEW PUBLIC WORKS EMPLOYEES A TOTAL OF $123,000.

AMONG THE CUTS TO THE BUDGET $25,000 FOR A DOG PARK
Posted by WTGA AM & FM at 3:16 PM

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