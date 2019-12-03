TPD INVESTIGATED A STABBING

THOMASTON POLICE ARRESTED A FEMALE FOR A STABBING INCIDENT IN THE BACKYARD OF 426 B. STREET—SHANDRA CORBIN OF HIGHWAY STREET CHARGED WITH AGGREVATED ASSAULT FOR CUTTING HER DAUGHTER'S BOYFRIEND ON THE ARM.
THE VICTIM—32 YEAR OLD JONATHAN WHITE WAS TREATED AND RELEASED AT THE E.R.
SGT. GEORGE LITTLE TOLD 101 NEWS—THE TWO GOT IN AN ARGUMENT AND CORBIN PRODUCED A KITCHEN KNIFE AND SLASHED WHITE.
HE WAS CHARGED WITH CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY FOR DAMAGING THE FRONT DOOR OF MS. CORBIN'S CAR.
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