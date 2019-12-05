TPD NABS WANTED SUSPECT

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID A SUSPECT WHO HAS BEEN ON THE LAMB FOR SOME TIME-- IS NOW IN THE UPSON COUNTY JAIL---MARTEZ DEMOND TERRY IN HIS 30'S.
TERRY HAD NUMEROUS OUTSTANDING FELONY WARRANTS AND THE NARCOTICS TASK FORCE GOT A TIP HE WAS LEAVING THE PARKING LOT OF WAL MART THURSDAY AFTERNOON AROUND 4PM IN A RED HONDA AND UNITS SCRAMBLED TO CHASE HIM DOWN.
TERRY CUT THROUGH HARDEE'S PARKING LOT TO SHORT E STREET AND MADE HIS WAY TO WEAVER PARK WHERE OFFICERS BOXED HIM IN AND ARRESTED HIM.
IT WAS NOT A HIGH SPEED CHASE—THE CHIEF SAID—BUT HE WAS ATTEMPTING TO GET AWAY FROM THE LAW.
AMONG THE OUTSTANDING WARRANTS—AGGREVATED ASSAULT, TERRORISTIC THREATS AND POSSESSION OF A FIREARM BY A CONVICTED FELON.
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