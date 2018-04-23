WOOD SHOP FIRE-$200,00 LOSS, GUNSHOT VICTIM IN UPSON

FIRE DEPARTMENTS FROM ALL OVER UPSON COUNTY RESPONDED TO A WOOD SHOP FIRE FRIDAY AT 2134 LOGTOWN ROAD—A STRUCTURE FIRE WITH A LOSS OF $200,000—ACCORDING TO THE OWNER LONZO DANIEL POPE.
MR. POPE TOLD A DEPUTY HE HAD 40-YEARS WORTH OF STUFF IN THE WOOD SHOP INCLUDING WOOD WORKING TOOLS, A ZERO TURN MOWER, FIREARMS AND A BENCH FOR RE-LOADING AMMO.
HE RETURNED HOME TO FIND THE WOOD SHOP IN FLAMES AND HE JUMPED ON HIS TRACTOR AND WAS MAKING A FIRE BREAK WHEN FIRE UNITS ARRIVED.
A 43 YEAR OLD WHITE MALE—JAMES HAYWOOD WAS LIFE-FLIGHTED TO ATLANTA MEDICAL CENTER WITH AN ACCIDENTIAL SELF-INFLICTED GUNSHOT WOUND TO THE THIGH AT 10 MORGAN ROAD.
HAYWOOD TOLD UPSON S.O. HE HAD BEEN DRINKING AND WAS RE-LOADING A 45 PISTOL—AND HE THOUGHT THE SAFETY WAS ON—BUT WHEN HE POPPED-IN THE MAGAZINE AND RELEASED THE SLIDE—IT DISCHARGED.
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