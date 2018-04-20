UPDATE ON GBI PROBE OF JUDGE CRAWFORD

A GBI INVESTIGATION OF GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT SUPERIOR COURT JUDGE ROBERT MACK CRAWFORD DATES BACK TO A LAND TRANSACTION LAW SUIT IN 2001 –BEFORE HE WAS APPOINTED TO THE BENCH--- WHEN CRAWFORD WAS PRACTICING LAW IN PIKE COUNTY.
DISTRICT ATTORNEY BEN COKER WHO HAS RECUESED HIMSELF FROM THE CASE— BECAUSE HE COULD BE A WITNESS—SAID AT ISSUE IS A CHECK FOR $15,600 WRITTEN TO THE JUDGE ON DEC. 11TH 2017 BY PIKE COUNTY CLERK OF COURT CAROLYN WILLIAMS FROM THE COURT REGISTERY—AFTER THE JUDGE ADVISED IT SHOULD BE DISPERSED TO HIM.
THE CASE STAYED ON THE BOOKS TILL NOVEMBER 2009 WHEN JUDGE TOMMY HANKINSON ISSUED AN ORDER THAT DISMISSED THE PLANTIFF'S COMPLAINT AND THE DEFENDANTS COUNTER CLAIM—A PLANTIFF REPRESENTED BY CRAWFORD . THE JUDGE 'S ATTORNEY VIRGIL BROWN SAYS THE PLANTIFF IS DECEASED AND THE MONEY BELONGS TO JUDGE CRAWFORD, BECAUSE IT WAS HELD OUT FOR HIS LEGAL FEES.
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