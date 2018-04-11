QBE FULLY FUNDED-EDUCATION

CALL IT THE CHERRY ON TOP OF THE 2018 SESSION OF THE GA. GENERAL ASSEMBLY—FOR THE FIRST TIME SINCE THE QBE EDUCATION FORMULA WAS CREATED—THIS YEAR IT WILL BE FULLY FUNDED FOR K-12.
STATE REPRESENTATIVE JOHNNIE CALDWELL WHO REPRESENTS, UPSON, PIKE, AND LAMAR GIVES LOTS OF CREDIT TO HIS SEAT-MATE—MONROE COUNTY HOUSE MEMBER ROBERT DICKEY—CHAIR OF THE EDUCATION COMMITTEE.
IT WILL INCREASE QBE FUNDING IN UPSON COUNTY $444,000, IN PIKE COUNTY $324,000, LAMAR COUNTY $255,000 AND IN SPALDING COUNTY ONE MILLION, 44,000.
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