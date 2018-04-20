A 1999 REZONING NEVER HAPPENED AT LOGAN'S LANDING

THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS HAVE A ZONING ISSUE FROM 1999 ON TUESDAY'S MEETING AGENDA. BACK THEN THE COMMISSIONERS HELD A PUBLIC HEARING TO REZONE LOGAN'S LANDING SUBDIVISION FROM AR TO R-2, BUT THERE IS NO DOCUMENTATION THAT IT WAS EVER APPROVED.
A RESIDENT OF THE 35 LOT SUBDIVISION—JEFF LEWIS URGED THE PLANNING COMMISSION TO RECOMMEND THE RE-ZONING AT THE APRIL MEETING—STAFF AND DEVELOPERS RONNIE AND DONNIE TYLER ALSO SUPPORT IT --- AND THE PLANNING COMMISSION PASSED-ON THEIR RECOMMENDATION TO THE BOARD OF COMMISSIONERS.
THE ITEM CAME TO LIGHT WHEN THE TYLERS WANTED TO OPEN-UP 10 ADDITIONAL LOTS—BUT WILL HAVE TO WAIT UNTIL ITS REZONED.
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