BARNESVILLE BBQ & BLUES FRI AND SAT

THE 14TH ANNUAL BARNESVILLE BAR B Q AND BLUES FESTIVAL FRIDAY AT RITZ PARK—GATES OPEN AT 5;30 ADMISSION $10.
MEN IN BLUES OPEN AT 5;45PM—AND ZOOM RADIO SALES MANAGER CARL PRUETT AND HIS BAND CROSSROADS PERFORM AT 8;30—FOLLOWED BY HEADLINERS—TRIBUTE--THE OFFICIAL ALLMAN BROTHERS TRIBUTE BAND.
BAR B QUE AND ALL THE TRIMMINGS BEGINNING AT LUNCHTIME FRIDAY .
SATURDAY IS COOK-OFF—COMPETITION STARTING AT 11AM WINNERS AT 4;30 --- MUSIC BY BLUESFISH AND THE GARRETT COLLINS BAND.
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