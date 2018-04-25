MEANSVILLE MAN TO JAIL FOR GUN RUNNING

ACCORDING TO THE U.S. ATTORNEYS OFFICE—A PIKE COUNTY MAN AND A HENRY COUNTY MAN ARE AMONG 6 MEMBERS OF A CREW SENTENCED FOR ILLEGALLY BUYING 33 GUNS AND TRANSPORTING THEM FROM GA. TO NEW YORK.
MARTAVIUS ASKEW, AGE 25 OF MEANSVILLE, GA PLEADED GUILTY TO MAKING FALSE STATEMENTS TO A FIREARMS DEALER AND WAS SENTENCED TO ONE YEAR AND 6 MONTHS IN PRISON PLUS —TWO YEARS OF SUPERVISED RELEASE.
TALANTE FISHER-BLAND AGE 25 —OF MCDONOUGH—SENTENCED TO TWO YEARS AND 3 MONTHS IN PRISON AND 3 WEEKS OF SUPERVISED RELEASE.
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