300 POTENTIAL JURORS REPORT FOR MONROE CO. TRIAL

150 PROSPECTIVE JURORS FROM UPSON COUNTY WERE AT THE UPSON COUNTY COURTHOUSE MONDAY AND 150 MORE REPORT TUESDAY-- FOR THE TRIAL OF CHRISTOPHER CALMER INDICTED FOR THE MURDER OF MONROE COUNTY DEPUTY MICHAEL NORRIS AND WOUNDING OF DEPUTY JEFF WILSON IN 2014.
THE JUDGE, PROSECUTORS AND DEFENSE ATTORNEYS IN THE CASE ARE SCHEDULED TO SORT THROUGH ANY REQUESTS TO BE EXCUSED BY THE JURORS.
JURY SELECTION FOR THE JUNE TRIAL IS SET TO BEGIN MAY 9TH.
AN UPSON COUNTY JURY FOUND CALMER COMPETENT TO STAND TRIAL LAST YEAR—BUT HIS ATTORNEYS HAVE FILED A MOTION ASKING THAT HIS COMPETENCY BE RE-EXAMINED BEFORE THE TRIAL—AND EVIDENCE IN THAT MOTION IS SCHEDULED FOR THURSDAY.
CALMER'S TRIAL WILL BE HELD IN MONROE COUNTY WITH A JURY FROM UPSON COUNTY.
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