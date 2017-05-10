THREE INJURIES 19 N. WED AM

ACCORDING TO POST 26 GA. STATE PATROL, THREE MOTORISTS WERE INJURED IN A HEAD-ON CRASH INVOLVING THREE VEHICLES EARLY WEDNESDAY MORNING ON U.S. 19 NORTH NEAR THOMPSON ROAD.
AMBER ELLINGTON, 24 OF THOMASTON WAS AIR AMBULANCED TO A MACON HOSPITAL, RHONDA GRUBB, 44 , OF THOMASTON WAS TRANSPORTED TO MACON BY EMS AND 19 YEAR OLD REKEMMA ELLIS OF GRIFFIN WAS TRANSPORTED TO URMC, GRUBB AND ELLIS WITH NON-LIFE THREATENING INJURIES.
TROOPER TRE HOWARD SAID MS. ELLINGTON APPARENTLY CROSSED THE CENTER LINE—HIT MS. GRUBB HEAD-ON AND HER LEXUS FLIPPED AND MS. ELLIS STRUCK MS. ELLINGTON'S CAR.
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