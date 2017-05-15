FULL BLOWN FIRE ARMS MEETING IN SPALDING

NO DECISION ON FULL BLOWN FIREARMS COMPLIANCE WITH ITS HOME OCCUPATION PERMIT AT A CALLED MEETING OF THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS MONDAY MORNING.
THE COUNTY'S ZONING ATTORNEY NEWTON GALLOWAY ANNOUNCED THE PUBLIC AND FULL BLOWN FIREARMS ON NORTH ROVER ROAD CAN ADDRESS THE ISSUES AT A MEETING OF THE PLANNING COMMISSION AND COUNTY COMMISSIONERS MAY 25TH AT 6PM.
THE PLANNING COMMISSION WILL HEAR TESTIMONY AND MAKE A RECOMMENDATION TO THE COUNTY COMMISSIONERS—BUT IT COULD BE JUNE BEFORE A DECISION.
NEIGHBORS HAVE REPEATEDLY COMPLAINED TO THE COMMISSIONERS ABOUT SHOOTING NOISE AND FLYING LEAD FROM THE SHOOTING RANGE—THEY SAY IS DISRUPTING THEIR WAY OF LIFE.
TWO CONSULTANTS HIRED BY THE COUNTY TO INVESTIGATE GAVE SKPE REPORTS DURING THE MEETING—AND PLANNING DIRECTOR CHAD JACOBS ALSO REPORTED THE FIRING RANGE HAS NOT COMPLIED WITH ALL COUNTY CONDITIONS.
CONSULTANTS SAID SOME NEIGHBORS TREES HAD BEEN DAMAGED BY SHELLS AND LEAD ON THE GROUND IS IN VIOLATION OF EPA REGULATIONS.
FULL BLOWN OWNER BRAD WARD AND SOME NEIGHBORS TO THE SHOOTING RANGE WERE PRESENT—BUT NO PUBLIC COMMENT WAS ALLOWED BY THE COMMISSION.
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