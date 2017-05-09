UPSON CO. VICTIM OF HOUSE FIRE ON 19 SOUTH

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE, A RESIDENT OF U.S. 19 SOUTH PERISHED IN A HOUSE FIRE EARLY TUESDAY.
74 YEAR OLD RONALD CARPENTER OF 6565 19 SOUTH WAS UNABLE TO GET OUT OF THE DWELLING WHEN IT CAUGHT FIRE.
A ROOMMATE, LARRY “GOAT” BROWN REPORTED SMELLING SMOKE AROUND 1;30AM AND WAS ALERTED BY CARPENTER THAT THE HOUSE WAS ON FIRE AND BROWN MANAGED TO ESCAPE.
WHEN FIRE UNITS ARRIVED THE HOUSE WAS COMPLETELY ENGULFED IN FLAMES –UNITS FROM SALEM, YATESVILLE, ROCK HILL, AND NORTHSIDE FIRE DEPARTMENTS RESPONDED.
CARPENTER'S BODY WAS SENT TO THE STATE CRIME LAB FOR AUTOPSY.
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