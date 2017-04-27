MISSING HENRY CO. SENIOR CITIZEN FOUND IN UPSON

A SENIOR CITIZEN WITH ALZHEIMERS FROM HENRY COUNTY TURNED-UP MISSING FROM HIS HOME IN MCDONOUGH OVERNIGHT WEDNESDAY —AND WAS FOUND WALKING NEAR THE FLINT RIVER CAMPUS OF S. C.T.C. BY THOMASTON POLICE THURSDAY AFTERNOON.
POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON— TOLD ZOOM NEWS 83 YEAR OLD THOMAS MILTON MARSHALL APPARENTLY GAVE OUT OF GAS IN HIS S-10 PICK-UP IN THE ALLEN ROAD AREA IN SOUTHERN UPSON COUNTY AND WALKED SEVERAL MILES BEFORE HE WAS FOUND. HE SEEMED CONFUSED SO POLICE CHECKED HIS I.D. AND DISCOVERED HE WAS MISSING.
HENRY COUNTY POLICE ISSUED A MISSING PERSONS BULLETIN FOR MR. MARSHALL THURSDAY MORNING—NOTING HE MAY BE DISORIENTED.
THE CHIEF SAID --MR. MARSHALL APPROACHED A THOMASTON POLICE OFFICER THURSDAY MORNING AT A GAS STATION AND ASKED FOR DIRECTIONS TO MOLENA—BUT THE OFFICER WAS UNAWARE HE WAS A MISSING PERSON.
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