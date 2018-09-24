THOMASTON CITY COUNCIL REJECTS BIDS

AT THE SEPT. 18TH MEETING—THE THOMASTON CITY COUNCIL REJECTED ALL BIDS FOR DRAINAGE IMPROVEMENTS—AT HOLLOWAY TIRE, WEAVER PARK AND OUT 74 EAST AND TABLED A CHANGE ORDER FOR RENOVATION OF THE OLD NATIONAL GUARD ARMORY FOR CITY OFFICES.
ACCORDING TO CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON--THE DRAINAGE PROJECTS WILL BE RE-BID AND COUNCIL WANTS MORE TIME TO REVIEW A $100,000 CHANGE ORDER FOR ADDITIONAL WORK AT THE ARMORY. MCLEROY CONSTRUCTION HAD THE LOW BID—NEGOTIATED DOWN TO $415,000 , FOR OFFICES TO HOUSE THE ELECTRICAL DEPARTMENT, PARKS AND PUBLIC SPACES AND ROADS DEPARTMENT. THE $100,000 CHANGE ORDER INVOLVES SOME ARMORY WORK PLUS IMPROVEMENTS TO THE ROADS DEPARTMENT SHOP -- TOTAL PROJECT-- $515,000. THE ORIGINAL BID WAS OVER $600,000.
COUNCIL MEMBERS DOUG HEAD AND RYAN TUCKER—BOTH BANKERS—STEPPED OUTSIDE THE MEETING ROOM DURING THE DISCUSSIONS.
No comments:
Post a Comment