Monday, September 24, 2018

THOMASTON CITY COUNCIL REJECTS BIDS

AT THE SEPT. 18TH MEETING—THE THOMASTON CITY COUNCIL REJECTED ALL BIDS FOR DRAINAGE IMPROVEMENTS—AT HOLLOWAY TIRE, WEAVER PARK AND OUT 74 EAST AND TABLED A CHANGE ORDER FOR RENOVATION OF THE OLD NATIONAL GUARD ARMORY FOR CITY OFFICES.

ACCORDING TO CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON--THE DRAINAGE PROJECTS WILL BE RE-BID AND COUNCIL WANTS MORE TIME TO REVIEW A $100,000 CHANGE ORDER FOR ADDITIONAL WORK AT THE ARMORY. MCLEROY CONSTRUCTION HAD THE LOW BID—NEGOTIATED DOWN TO $415,000 , FOR OFFICES TO HOUSE THE ELECTRICAL DEPARTMENT, PARKS AND PUBLIC SPACES AND ROADS DEPARTMENT. THE $100,000 CHANGE ORDER INVOLVES SOME ARMORY WORK PLUS IMPROVEMENTS TO THE ROADS DEPARTMENT SHOP -- TOTAL PROJECT-- $515,000. THE ORIGINAL BID WAS OVER $600,000.


COUNCIL MEMBERS DOUG HEAD AND RYAN TUCKER—BOTH BANKERS—STEPPED OUTSIDE THE MEETING ROOM DURING THE DISCUSSIONS.  
Posted by WTGA AM & FM at 2:32 PM

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