BUGGY DAYS PARADE CUT SHORT SAT.

HUNDREDS OF PATRONS ON THOMASTON STREET IN BARNESVILLE LINED THE THE STREET BUT THE BUGGY DAYS PARADE WAS DETOURED BEFORE IT REACHED THEM SATURDAY AFTERNOON.
BARNESVILLE . COM REPORTS BARNESVILLE POLICE CHIEF CRAIG COOPER SAID IT WAS DETOURED BACK TO THE STAGING AREA AT SUMMERS FIELD DUE TO SEVERAL MEDICAL EMERGENCIES AND TRAFFIC FLOW ISSUES ON MAIN STREET AND THE HOLMES STREET AREA.
IN HIS STATEMENT CHIEF COOPER SAID UNFORTUNATELY SOME THINGS ARE BEYOND OUR CONTROL—AND ITS ALWAYS OUR DUTY TO PROTECT AND SERVE—AND HE HOPES THE PUBLIC UNDERSTANDS.
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