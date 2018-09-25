SEPTEMBER UPSON CO. GRAND JURY TRUE BILL LIST

2018 SEPTEMBER TERM GRAND JURY
SEPTEMBER 17, 2018
TRUE BILL LIST
JOHNNY CLARENCE ALFORD CT. 1: AGGRAVATED BATTERY
CT. 2: ROBBERY BY SUDDEN
SNATCHING
DELONZO DESHUN ALLEN CT. 1: CRIMINAL TRESPASS
CT. 2: SIMPLE BATTERY
CT. 4: THEFT BY TAKING
DELONZO DESHUN ALLEN CT. 1: SIMPLE ASSAULT
CT. 2: OBSTRUCTION OF AN OFFICER
WESLEY GEORGE BAILEY CT. 1: SMASH AND GRAB BURGLARY
NATASHA MERIAH BARFIELD CT. 1: BURGLARY 1ST DEGREE
DUSTIN JOEL BATES CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE
TROY EUGENE BLOUNT, JR CT. 1: VANDALISM TO PLACE OF
WORSHIP
MONTERIO DURRELL BROWN CT. 1: POSSESSION COCAINE WITH
INTENT TO DISTRIBUTE
CT. 2: THEFT BY RECEIVING STOLEN
PROPERTY
CT. 3: POSSESSION OF FIREARM
DURING COMMISSION OF A
FELONY
CT. 4: POSSESSION MARIJUANA LESS
THAN OUNCE
CT. 5: POSSESSION FIREARM BY
CONVICTED FELON
CT. 6: WINDOW TINT VIOLATION
ECTAVIEA SEMAJ BRYANT CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN
PROPERTY
CT. 2: VIOLATION OF STREET GANG
TERRORISM AND PREVENTION
ACT
QUINTRELL COLBERT CT. 1: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A
FELONY
CT. 2: POSSESSION OF FIRARM DURING
COMMISSION OF A FELONY
CT. 3: CARRYING A WEAPON WITHOUT A
LICENSE
CT. 4: CRIMINAL USE OF AN ARTICLE WITH
AN ALTERED IDENTIFICATION MARK
BRYAN LAMONTE COLLIER CT. 1: AGGRAVATED BATTERY
JONATHAN ALAN COPPERSMITH CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
WITH INTENT TO DISTRIBUTE
CT. 2: POSSESSION OF ILLEGAL WEAPON
CT. 3: POSSESSION OF FIREARM BY
CONVICTED FELON
CT. 4: ILLEGAL USE OF SPECIFIC WEAPON
DURING CRIME
CT. 5: VIOLATION OF STREET GANG
TERRORISM AND PREVENTION
JONATHAN ALAN COPPERSMITH CT. 1: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT
PROPERTY
DANIEL RAY CULVERHOUSE CT. 1: CRUELTY TO ANIMALS
RODNEY DUCKWORTH CT. 1: SEXUAL BATTERY AGAINST A CHLD
UNDER 16
KRISTOPHER MARK HUNT CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
CT. 2: CROSSING THE GUARD LINE WITH
CONTRABAND
BRANDON HEATH JOHNSON CT. 1: VIOLATION OF GEORGIA
EMPLOYMENT SECURITY LAW
JOSHUA RYAN KENNEDY CT. 1: THEFT BY RECEIVING STOLEN
PROPERTY
HOLDEN SPENCER KNIGHT CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE
DAVID HENRY MCCONNELL CT. 1: CHILD MOLESTATION
DAYSHA NICOLE MCDANIEL CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT
RODRECIUS LAPELLE MILLER CT. 1: SIMPLE ASSAULT
CT. 2: SIMPLE ASSAULT
AIMEE LYNN MOSLEY CT. 1: ENTERING AN AUTOMOBILE
CT. 2: BURGLARY 1ST DEGREE
BRITTANY NICOLE POWELL CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT
MITAVIUS LEE ROBINSON CT. 1: BURGLARY 1ST DEGREE
KATELYN ROSE SMITH CT. 1: CRUELTY TO CHILDREN 1ST DEGREE
PAUL ROBERT SMITH, JR. CT.1: ENTICING A CHILD FOR INDECENT
PURPOSES
CT. 2: ELECTRONICALLY FURNISHING
OBSCENE MATERIAL TO MINORS
JOSEPH CHARLES STEPHENSON CT. 1: POSSESSION OF ILLEGAL WEAPON
CT. 2: POSSESSION OF FIREARM BY
CONVICTED FELON
CT. 3: DRIVING ON IMPROPER
REGISTRATION
THOMAS FRANKLIN STOREY CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT
CT. 2: BATTERY, FAMILY VIOLENCE
CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY
VIOLENCE
KELSEY LAMAR WALKER CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE
CT. 2: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE
CT. 3: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE
CT. 4: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE
KELSEY LAMAR WALKER CT. 1: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE
OSWALD B. WILLIAMS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT
CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT
CT. 3: AGGRAVATED ASSAULT
CT. 4: AGGRAVATED ASSAULT
CT. 5: AGGRAVATED ASSAULT
CT. 6: AGGRAVATED ASSAULT
CT. 7: AGGRAVATED ASSAULT
ALEXUS SAMONE WILLIS CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT
CT. 2: AFFRAY
CHANDRA SHANEU WILLIS CT. 1: VIOLATION OF GEORGIA
EMPLOYMENT SECURITY LAW
RONTEREK AKEEM WILLIS CT. 1: AGGRAVATED BATTERY
CT. 2: CRIMINAL TRESPASS
CT. 3: HINDERING EMERGENCY
TELEPHONE CALL
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