Tuesday, September 25, 2018

SEPTEMBER UPSON CO. GRAND JURY TRUE BILL LIST

2018 SEPTEMBER TERM GRAND JURY
SEPTEMBER 17, 2018

TRUE BILL LIST


JOHNNY CLARENCE ALFORD CT. 1:  AGGRAVATED BATTERY
CT. 2:  ROBBERY BY SUDDEN
SNATCHING
DELONZO DESHUN ALLEN CT. 1:  CRIMINAL TRESPASS
CT. 2:  SIMPLE BATTERY
CT. 4:  THEFT BY TAKING

DELONZO DESHUN ALLEN CT. 1:  SIMPLE ASSAULT
CT. 2:  OBSTRUCTION OF AN OFFICER
WESLEY GEORGE BAILEY CT. 1:  SMASH AND GRAB BURGLARY
            
NATASHA MERIAH BARFIELD CT. 1:  BURGLARY 1ST DEGREE

DUSTIN JOEL BATES CT. 1:  TRAFFICKING METHAMPHETAMINE

TROY EUGENE BLOUNT, JR CT. 1:  VANDALISM TO PLACE OF
WORSHIP

MONTERIO DURRELL BROWN CT. 1:  POSSESSION COCAINE WITH
INTENT TO DISTRIBUTE
CT. 2:  THEFT BY RECEIVING STOLEN
PROPERTY
CT. 3:  POSSESSION OF FIREARM
DURING COMMISSION OF A
FELONY
CT. 4:  POSSESSION MARIJUANA LESS
THAN OUNCE
CT. 5:  POSSESSION FIREARM BY
CONVICTED FELON
CT. 6:  WINDOW TINT VIOLATION

ECTAVIEA SEMAJ BRYANT CT. 1:  THEFT BY RECEIVING STOLEN
PROPERTY
CT. 2:  VIOLATION OF STREET GANG
TERRORISM AND PREVENTION
ACT


QUINTRELL COLBERT CT. 1:  CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A
FELONY
CT. 2:  POSSESSION OF FIRARM DURING
COMMISSION OF A FELONY
CT. 3:  CARRYING A WEAPON WITHOUT A
LICENSE
CT. 4:  CRIMINAL USE OF AN ARTICLE WITH
AN ALTERED IDENTIFICATION MARK

BRYAN LAMONTE COLLIER CT. 1:  AGGRAVATED BATTERY

JONATHAN ALAN COPPERSMITH CT. 1:  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
WITH INTENT TO DISTRIBUTE
CT. 2:  POSSESSION OF ILLEGAL WEAPON
CT. 3:  POSSESSION OF FIREARM BY
CONVICTED FELON
CT. 4:  ILLEGAL USE OF SPECIFIC WEAPON
DURING CRIME
CT. 5:  VIOLATION OF STREET GANG
TERRORISM AND PREVENTION

JONATHAN ALAN COPPERSMITH CT. 1:  INTERFERENCE WITH GOVERNMENT
PROPERTY

DANIEL RAY CULVERHOUSE CT. 1:  CRUELTY TO ANIMALS

RODNEY DUCKWORTH CT. 1:  SEXUAL BATTERY AGAINST A CHLD
UNDER 16

KRISTOPHER MARK HUNT CT. 1:  POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
CT. 2:  CROSSING THE GUARD LINE WITH
CONTRABAND

BRANDON HEATH JOHNSON CT. 1:  VIOLATION OF GEORGIA
EMPLOYMENT SECURITY LAW

JOSHUA RYAN KENNEDY CT. 1:  THEFT BY RECEIVING STOLEN
PROPERTY

HOLDEN SPENCER KNIGHT CT. 1:  CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE

DAVID HENRY MCCONNELL CT. 1:  CHILD MOLESTATION

DAYSHA NICOLE MCDANIEL CT. 1:  AGGRAVATED ASSAULT


RODRECIUS LAPELLE MILLER CT. 1:  SIMPLE ASSAULT
CT. 2:  SIMPLE ASSAULT

AIMEE LYNN MOSLEY CT. 1:  ENTERING AN AUTOMOBILE
CT. 2:  BURGLARY 1ST DEGREE

BRITTANY NICOLE POWELL CT. 1:  AGGRAVATED ASSAULT

MITAVIUS LEE ROBINSON CT. 1:  BURGLARY 1ST DEGREE

KATELYN ROSE SMITH CT. 1:  CRUELTY TO CHILDREN 1ST DEGREE

PAUL ROBERT SMITH, JR. CT.1:  ENTICING A CHILD FOR INDECENT
PURPOSES
CT. 2:  ELECTRONICALLY FURNISHING
OBSCENE MATERIAL TO MINORS

JOSEPH CHARLES STEPHENSON CT. 1:  POSSESSION OF ILLEGAL WEAPON
CT. 2:  POSSESSION OF FIREARM BY
CONVICTED FELON
CT. 3:  DRIVING ON IMPROPER
REGISTRATION

THOMAS FRANKLIN STOREY CT. 1:  AGGRAVATED ASSAULT
CT. 2:  BATTERY, FAMILY VIOLENCE
CT. 3:  AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY
VIOLENCE

KELSEY LAMAR WALKER CT. 1:  CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE
CT. 2:  CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE
CT. 3:  CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE
CT. 4:  CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE

KELSEY LAMAR WALKER CT. 1:  CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
2ND DEGREE


OSWALD B. WILLIAMS CT. 1:  AGGRAVATED ASSAULT
CT. 2:  AGGRAVATED ASSAULT
CT. 3:  AGGRAVATED ASSAULT
CT. 4:  AGGRAVATED ASSAULT
CT. 5:  AGGRAVATED ASSAULT
CT. 6:  AGGRAVATED ASSAULT
CT. 7:  AGGRAVATED ASSAULT

ALEXUS SAMONE WILLIS CT. 1:  AGGRAVATED ASSAULT
CT. 2:  AFFRAY

CHANDRA SHANEU WILLIS CT. 1:  VIOLATION OF GEORGIA
EMPLOYMENT SECURITY LAW

RONTEREK AKEEM WILLIS CT. 1:  AGGRAVATED BATTERY
CT. 2:  CRIMINAL TRESPASS
CT. 3:  HINDERING EMERGENCY
TELEPHONE CALL






Posted by WTGA AM & FM at 4:57 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)